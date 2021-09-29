Медсестра оштрафована на 1500 евро за фальшивый документ для тестирования на Covid-19

Прокуратура по расследованию уголовных правонарушений в госучреждениях получила от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией материалы дела с просьбой начать уголовное преследование в отношении медсестры, которая подделала документ, указав в нем ложную информацию для тестирования на Covid-19, чтобы обеспечит негативный результат теста для другого человека.

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Прокурор призвал привлечь медработницу к уголовной ответственности за то, что она умышленно, руководствуясь личными мотивами, собиралась обеспечить другому лицу отрицательный результат теста на коронавирус Covid-19, предоставив ему таким образом возможность для совершения международных поездок. Она оставила себе образцы анализов, взятых у клиента из носа и горла, приложив к документации для получения результатов негативного теста чужие образцы.

Обвиняемая полностью признала свою вину в содеянном и раскаялась. В итоге, медсестра была оштрафована на 1500 евро. В прокуратуре отметили, что штраф уже уплачен в Госкассу.

Прокуратура напоминает, что подделка документа о предоставлении прав или освобождении от обязанностей, а также реализация или использование поддельного документа является уголовным преступлением.