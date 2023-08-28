Мертвецки пьяная женщина разъезжала на Volvo: в ее организме констатировали более 4 промилле
Foto: LETA

В минувшее воскресенье сотрудники Госполиции остановили на дороге в волости Грундзалес Смилтенского края автомобиль Volvo, за рулем которого находилась женщина в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

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При проверке в ее организме констатировали 4,17 промилле. Кроме того, у женщины не оказалось водительских прав.

Полиция начала в отношении женщины уголовный процесс.

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