Мертвецки пьяная женщина разъезжала на Volvo: в ее организме констатировали более 4 промилле

В минувшее воскресенье сотрудники Госполиции остановили на дороге в волости Грундзалес Смилтенского края автомобиль Volvo, за рулем которого находилась женщина в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
При проверке в ее организме констатировали 4,17 промилле. Кроме того, у женщины не оказалось водительских прав.
Полиция начала в отношении женщины уголовный процесс.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.