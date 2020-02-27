Мертвецки пьяный автомеханик разъезжал по Риге на машине клиента и основательно ее повредил

В начале этой недели сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов, поступивший с ул. Слокас: встревоженные жители сообщили об автомобиле Mercedes Benz, водитель которого ведет себя очень странно. Заявители предположили, что мужчина может находиться в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как отмечает Degpunktā, на место происшествия дополнительно вызвали Дорожную полицию. При осмотре машины они констатировали, что она основательно повреждена — почти вся поверхность была в больших и маленьких царапинах и вмятинах. Полицейские проверили номера машины и попытались найти законного владельца, однако безрезультатно. В итоге, автомобиль разместили на полицейской стоянке, а водитель, в организме которого констатировали 5 промилле алкоголя, доставили в приют.

На следующее утро ситуация прояснилась. Оказалось, что владелец Mercedes Benz отдал машину на ремонт в автосервис, а когда вернулся, машины там не было. При этом один из мастеров, которому доверили авто, не отвечал на звонки. Когда полиция выяснила эти подробности, был начат уголовный процесс. Правда, поскольку виновник пообещал владельцу возместить все убытки, возможно, он избежит уголовной ответственности. Несмотря на это, нарушителю придется отвечать за управление транспортным соредством в пьяном виде.