Мертвецки пьяный тракторист сбил велосипедистку: пострадавшая госпитализирована
Foto: AP/Scanpix

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 14 июля в волости Дигнаяс Екабпилсского края мужчина, управлявший трактором МТЗ 82Л, совершил наезд на велосипедистку.

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В результате аварии женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Полиция установила, что тракторист в момент ДТП находился в состоянии тяжелейшего алкогольного опьянения — в его организме констатировали 4 промилле.

Кроме того, в полиции сообщили, что у тракториста не было соответствующих водительских прав. По делу начат уголовный процесс.

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