Местные против рижан: полиция расследует драку, в которой пострадали два человека

Госполиция начала уголовный процесс в отношении четверых жителей Кулдиги, подозреваемых в нанесении телесных повреждений двум рижанам.

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По данным пресс-службы Курземского регионального управления полиции, в ночь на 20 июля на пульт дежурного поступила информация о том, что в Кулдиге, на ул. Лиепаяс избиты два человека.

На место происшествия прибыла Госполиция и муниципальная полиция, в итоге, хулиганы разбежались. По факту инцидента был начат уголовный процесс, в рамках которого задержали четверых подозреваемых. Следствие продолжается.