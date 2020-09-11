Межапарк: водитель паровозика, насмерть сбивший ребенка, получил реальный срок

Рижский окружной суд рассмотрел апелляционный протест по делу о трагической аварии в Межапарке и приговорил к реальному лишению свободы водителя прогулочного паровозика, насмерть сбившего 7-летнего велосипедиста.

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Как отмечает пресс-центр Генпрокуратуры, мужчина нарушил правила дорожного движения, управляя прогулочным паровозиком на территории Межапарка. Он своевременно не заметил, что ехавший навстречу маленький велосипедист не справляется с управлением и меняет траекторию движения в сторону паровозика.

Также прокуратура отмечает, что водитель своевременно не снизил скорость и полностью не остановил транспортное средство, а продолжил движение вперед, в результате сбив мальчика на велосипеде. От полученных травм пострадавший ребенок скончался.

Суд первой инстанции оправдал водителя паровозика, однако после протеста Автотранспортной прокуратуры дело рассматривалось в Рижском окружном суде, который приговорил обвиняемого к 10 месяцам тюремного заключения и лишению водительских прав на три года.

Осужденный еще имеет право на обжалование приговора.