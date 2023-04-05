МИД: в прошлом году в Беларуси по подозрениям в шпионаже был задержан один гражданин Латвии

В марте 2022 года белорусская сторона задержала и предъявила безосновательные обвинения в шпионаже одному гражданину Латвии, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

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Она отметила, что консульские должностные лица Латвии оказали всю допустимую помощь в пределах своих возможностей. Отсутствие законности со стороны Беларуси существенно осложняет оказание помощи и выяснение обстоятельств дела. Белорусская сторона использует формальные причины для замедления и усложнения контактов и работы консульского работника с гражданином Латвии.

Эглите также обратила внимание на то, что разведывательные службы Латвии и других стран НАТО публично предупреждают о разведывательной и вербовочной деятельности белорусских спецслужб. Существует риск того, что такая деятельность будет направлена ​​и против граждан Латвии.

Такие путешественники могут подвергнуться провокациям со стороны белорусских спецслужб и могут быть ложно обвинены в нарушении белорусских законов и, как следствие, арестованы. Она напомнила, что из-за отсутствия законности в Беларуси возможности Латвии по оказанию помощи таким лицам будут очень ограничены.

По словам Эглите, учитывая эти и другие риски в Беларуси, МИД неоднократно призывал граждан Латвии не ездить в Беларусь.

Как сообщалось ранее, за "совершение агентурных мероприятий" в Беларуси задержаны граждане Польши и стран Балтии.

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель не привел конкретных данных о количестве задержанных и характере данных.

Среди задержанных за совершение на территории Беларуси агентурных операций есть и граждане стран Балтии. "Мы их выявляем в большом количестве, а нам предъявить претензии наши противники с той стороны не могут", — заявил глава КГБ Беларуси.