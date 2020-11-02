Микроавтобус сбил вышедшего на дорогу пешехода: пострадавший скончался

По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), вечером 1 ноября в Кандавском крае произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб пешеход 1977 г.р.

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Как отмечает ЗРУП, в 18.50 на 6-м км дороги Лигас — Кандава — Веги грузовой микроавтобус Volkswagen Transporter совершил наезд на мужчину, который вышел на проезжую часть. По предположению полиции, пешеход мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Также в полиции подчеркнули, что дорожной инцидент произошел в темное время суток, а на мужчине не было ни светоотражающего жилета, ни одежды со светоотражающими элементами. В темноте водитель разглядел пешехода в последний момент, когда столкновение было уже неизбежно.

Водитель микроавтобус в момент аварии был трезв, никаких травм у него не констатировали. По делу начат уголовный процесс.