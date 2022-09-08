Микроавтобус столкнулся с грузовиком, съехал в кювет и перевернулся на крышу

Вечером 6 сентября, в Гробиньской волости, на дороге Гробиня-Цимдинеки произошла авария, в результате которой пострадала женщина.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным "Курземес вардс", водитель грузовика Volvo FM12, ехавший по направлению от Цимдиниеки в сторону Гробини, при повороте налево не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с Volkswagen Crafter, водитель которого производил маневр обгона в том же направлении.

Полиция сообщает, что и водитель микроавтобуса также не убедился, что едущее впереди транспортное средство не будет производить маневр поворота налево.

После столкновения Volkswagen Crafter съехал в кювет и перевернулся на крышу. В ДТП пострадала пассажирка микроавтобуса, которая была доставлена в больницу. В Госполиции начат процесс административного правонарушения.

В Южнокурземском крае подтвердили, что в аварии пострадал микроавтобус самоуправления.