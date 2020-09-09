Микроавтобус врезался в дерево: погибли два пассажира, еще двое госпитализированы

В минувший вторник в Айнажи произошла трагическая авария: водитель микроавтобуса Volkswagen Multvan не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дерево.

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Как отмечает Degunktā, в момент ДТП в салоне VW, ехавшего со стороны Эстонии, находился водитель и пятеро пассажиров пенсионного возраста. Чтобы извлечь пострадавших, спасателям пришлось использовать гидравлические инструменты. На месте происшествия от полученных травм скончались пенсионеры в возрасте 78 лет.

Еще два пассажира, получивших тяжелые травмы, госпитализированы. По делу начат уголовный процесс.