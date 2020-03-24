"Миллионер" обманул десятки доверчивых латвийцев: инвестиции в никуда и незавершенные ремонты

Госполиция обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование ранее попадавшего в поле зрения правоохранительных органов мужчины, который выдавал себя за миллионера и обманывал доверчивых жителей Латвии.

Заявления о множестве возможных случаев мошенничества поступали в полицию с февраля 2018 по март 2019 года. Мошенник (1986 г.р.) использовал сугубо индивидуальный подход, чтобы втереться в доверие к жертве, а также рассказывая о себе разные истории.

Например, в разговоре с одной из жертв о заявил, что бывший миллионер. В большинстве случаев, предлагая сделать потенциальным жертвам ремонт, он просил предоплату. Чтобы не возникли подозрения в его недобропорядочности, он даже начинал ремонт, но затем, получив деньги, скрывался.

Вторая схема, с помощью которой он обманывал жертв, были предложения вложить деньги в его бизнес, получив при этом быструю прибыль. Потерпевшим предлагалось инвестировать средства в торговлю ювелирными украшениями и бижутерией, сделки с криптовалютой, в недвижимость, а также в таксоперевозки. Правда, инвесторы не только не получали никакой прибыли, но и лишались уже вложенных денег.

Доверие к проходимцу было настолько велико, что люди, не зная ни настоящего имени, ни фамилии мошенника, даже брали на свое имя быстрые кредиты, чтобы скорей вложить средства в рекламируемый бизнес.

Каждый раз мошенник придумывал себе новую историю и новое имя. Однако, поскольку мужчина уже ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления, а потерпевшие смогли его опознать, полиция достаточно быстро установила личность подозреваемого.

Известно, что ранее жертвами этого мошенника стали уже 42 человека, а объемное дело по предыдущим эпизодам в 2018 году было передано в прокуратуру.