Минфин восстановит в должности таможенника, уволенного после коррупционного скандала

Дисциплинарная комиссия Министерства финансов приняла решение о повторном трудоустройстве в Службу государственных доходов (СГД) таможенника, уволенного со службы после коррупционного скандала на контрольно-пропускном пункте "Терехово" весной прошлого года. Об этом сообщает программа de facto на Латвийском телевидении.

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В апреле прошлого года Управление внутренней безопасности СГД на КПП "Терехово" провело одну из самых крупных операций, задержав 29 таможенников по подозрению в получении взятки. Таможенники чаще всего регулярно брали "пятерки", но были и более крупные суммы. Деньги брали несколько раз при обмене. Спрятанную в одежде купюру доставляли в мужской гардероб, где спрятали в тайник за шкафчиками. После смены таможенники вынесли "кассу" и поделили ее между собой. В ходе расследования выяснилось, что то же самое сделала и вторая смена, положив деньги в шапку, спрятанную в запертом шкафу.

Изначально было задержано 29 сотрудников. Из них 20 человек оказались на скамье подсудимых, а дела восьми сотрудников были закрыты за отсутствием состава преступления.

Часть таможенников ушла из СГД по собственному желанию, семерых освободили по решению Дисциплинарной комиссииу. Однако только в одном случае решение СГД о штрафе было изменено, и работника пришлось восстановить на работе.

Четыре таможенника уже осуждены. Троих приговорили к условному сроку и одного к реальному сроку лишения свободы сроком на два года.

Не все таможенники, подозреваемые следствием, ушли из СГД самостоятельно. Семеро были освобождены по решению Дисциплинарной комиссии СГД. Они могут обжаловать это решение в Министерстве финансов, которое обычно имеет схожие взгляды с СГД. При этом в одном случае ДК Минфина во главе с Эдийсом Цейпе, директором Координационного отдела по борьбе с теневой экономикой, принял решение восстановить старшего таможенного инспектора Айнарса Липскиса в работе в СГД с уменьшением зарплаты на 1/5 часть на один год.

По словам Цейпе, чиновники обеспокоены тем, что в противном случае принятое ими решение может быть оспорено в суде, что может наложить дополнительные обязанности и ответственность, сообщает программа.

На вопрос, правильно ли такому человеку возвращаться на службу, Цейпе ответил, что сотрудник должен постоянно находиться перед руководством. Однако на вопрос, почему было принято такое решение, раз этот человек, похоже, больше не пользуется доверием у Дисциплинарной комиссии Минфина, Цейпе ответил: "Затем Минфин должен дать ответит, затем судебный процесс, затем компенсация, а за нее ответственен Минфин. Это даже не моя воля или нежелание".

Липскис проработал на различных должностях в таможне более 15 лет, на КПП в Терехово — меньше двух лет. По делу установлено, что 28 марта 2021 года Липскис положил пять евро в не принадлежащий ему шкафчик в мужской раздевалке, не открывая дверь, через верхнюю щель. Липскис объяснил следователям, что положил деньги в шкаф по указанию другого коллеги, потому что у него не было ключа. Деньги шли на совместное приготовление обеда. Эту же версию таможенник подтвердил в разговоре с передачей.

Согласно расследованию СГД, именно в этом шкафчике взятки, попадавшие внутрь через верхнюю щель, прятали сотрудники второй таможенной смены КПП "Терехово".

Дело против Липскиса было закрыто в сентябре 2021 года. Против него не нашли дополнительных доказательств. С другой стороны, его бывшие коллеги все еще находятся под судом. Липскис отрицает, что знал о том, что его коллеги берут взятки. В СГД же считают, что он не мог этого не знать, поскольку долго работал на таможне.

Липскис считает, что его уволили необоснованно и нарушений с его стороны не было. Поэтому он подал апелляцию. По его мнению, это доказывает и решение Минфина. Однако СГД и комиссия Минфина сочли, что нарушения имели место, разница лишь в оценке тяжести дисциплинарного взыскания. В СГД посчитали, что более легкое наказание негативно скажется на общей трудовой дисциплине в учреждении, и даже может вызвать негативный резонанс. Комиссия Минфина рассматривала апелляцию почти полгода, и в мае этого года решила, что увольнение было несоразмерным наказанием и Липскиса следует восстановить.

Это решение шокировало генерального директора СГД Иеву Яунземе, которая в прошлом году после скандала на КПП "Терехово" получила выговор от министра финансов за то, что следует вести более активную работу по искоренению коррупции. Яунземе полагает, что Липскиса ни в коем случае нельзя восстанавливать на КПП "Терехово" или на таможне, и пока еще рассматривается вопрос с тем, какую же должность ему можно предложить, где не будет риска коррупции.

Министр финансов Янис Рейрс узнал о решении комиссии под председательством Цейпе "де-факто".

"Никакой толерантности быть не может, и я однозначно рассмотрю все доводы, по которым Минфин считает этот штраф непропорциональным. У меня уже сложилось впечатление, что надо будет оценивать работу этих оценщиков как таковую", — сказал Рейрс.

При восстановлении таможенника в должности ему должна быть также выплачена компенсация за время, не проведенное на службе. По предварительным оценкам, компенсация может составить около 8000 евро, говорится в программе.