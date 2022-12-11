Министр о трагедии на охоте: возможно, что следов выстрела сразу не было видно

Две недели назад в Рижском регионе во время охоты с участием заместителя начальника Госполиции Юриса Шулте, трагически погиб известный предприниматель в сфере безопасности Янис Гаркалнс. По неофициальной информации, лишь спустя некоторое время судмедэксперты заметили, что мужчина был застрелен, сообщает программа de facto в эфире LTV.

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Журналисты программы de facto выяснили, что охотничьи угодья в Личи Стопинской волости находятся под контролем Пририжского охотничьего клуба. Две недели назад, в ночь с субботы на воскресенье, член этого клуба Янис Лейманс решил там поохотиться. Помимо него в охоте участвовали Шулте и Гаркалнс.

Три вышки в охотничьем угодье расположены на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга. Скорее всего, каждый охотник находился в своей вышке. Погибший на охоте Гаркалнс, вероятно, был в средней вышке. Теперь у ее подножия горит свеча.

Вопросов о том, что же произошло на самом деле, больше, чем ответов. Через несколько дней после инцидента, впервые появилась информация о том, что генерал полиции Шулте решил уйти на пенсию. А на следующий день полиция подтвердила, что Шулте участвовал в охоте, на которой произошел несчастный случай.

В заявлении полиции отмечалось, что "первоначально было установлено, что смерть Гаркалнса вызвана биологическими причинами, но позже экспертиза судебно-медицинских экспертов выявила признаки насильственной смерти".

Формулировка предполагает, что убийство охотника было зафиксировано не сразу. Это можно понять и из слов министра внутренних дел.

"Врачами была констатирована естесственная смерть человека. Это было в ночь с субботы на воскресенье. Мужчину доставили в морг, а когда на следующий день, в понедельник утром, сделали экспертизу, то выяснили, что это не естественная смерть, а огнестрельное ранение", — сообщил глава МВД Кристапс Эклонс.

Учитывая, что в охоте участвовал заместитель начальника Госполиции, следствие передано в Управление внутренней безопасности под наблюдением министра. Сейчас полиция проводит служебную проверку работы сотрудников полиции во время вызова.

На вопрос, пытался ли кто-то скрыть следы преступления, Эклонс отвечает, что "это абсолютно неверная информация".

"Следует учитывать, что сейчас зима. Люди были одеты соответствующим климатическим условиям. Я предполагаю, что следов выстрела не было видно", — говорит министр.

Служба неотложной медицинской помощи отмечает, что ее сотрудники не устанавливают причину смерти. Видела ли бригада медиков следы выстрелов на месте происшествия, служба не раскрывает, поскольку ведется расследование. При этом в "неотложке" отмечают, что термин "биологическая смерть" не исключает насильственной смерти.

"В таких случаях, особенно если это общественные места и невыясненные обстоятельства, медики привлекают к сотрудничеству полицию, которая дополнительно выясняет обстоятельства происшествия и проводит экспертизы для установления причин смерти", - сказала представитель Служба неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Почему же полиция не узнала об огнестрельном ранении сразу? Два охотника держали это в секрете?

За охотничьи угодья со стороны Стопини отвечает член правления Пририжского охотничьего клуба Каспарс Шуйковскис. Он подтверждает, что охоту с ним согласовывал член клуба

Янис Лейманс - бывший депутат Стопинского края, активный член клуба, организатор кормления животных и строительства охотничьих вышек.

Шуйковскис утверждает, что позже ему сказали, что умер человек, при этом не уточнив причин.

Лейманис, отвечая на вопрос, присутствовал ли он вообще на охоте, заметил, что не уверен, можно ли ему комментировать произошедшее. Он также не ответил, ведется ли против него какое-либо внутреннее расследование службой безопасности.

По неофициальной информации de facto, у Гаркалнса констатировано огнестрельное ранение. Кто стрелял - непонятно.

На вопрос, мог ли стрелок быть генералом полиции Шулте, глава МВД ответил следующее: "Насколько мы знаем, в охоте участвовали три человека. Один из них умер, двое осталось. Вероятность этого - 50 процентов".

Генерал полиции Шулте сам принял решение уйти на пенсию, отмечают в полиции. Передаче de facto cвязаться с ним не удалось.

Программе также известно, что Шулте и погибший бизнесмен Гаркалнс часто охотились вместе. Гаркалнс, как владелец охранной фирмы Alabais, имел хорошие связи в органах внутренних дел. Он владел компанией по производству систем безопасности вместе с Ричардом Созиновым, сыном бывшего начальника Рижской криминальной полиции Андрея Созинова.