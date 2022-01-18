Министр предлагает сажать в тюрьму распространителей фейков

Министр юстиции Янис Борданс и Министерство юстиции разработали предложение внести в Уголовный закон Латвии поправки, согласно которым за грубое нарушение порядка с помощью распространения ложной информации виновных будут наказывать лишением свободы на несколько лет.

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Это предложение рассматривалось во вторник на подкомиссии Сейма по уголовно-правовой политике. Председатель подкомиссии Андрей Юдин в юридическом обосновании указал, что в настоящее время Уголовном законом Латвии предусмотрено наказание за подобное преступное деяние, а предложенная Бордансом новая статья является лишь уточнением.

Юдин также указал, что все еще актуален вопрос, как решить проблему дезинформации, когда фрагменты достоверной информации преподносятся необъективно и используются для обмана.

Концептуальную поддержку предложения Борданса выразили и Юдин, и глава парламентской комиссии Сейма Юрис Юрашс. Обсуждение этой инициативы продолжится на ближайшем заседании подкомиссии.

В свою очередь, Любовь Швецова категорически возражает против предложенного предложения и задается вопросом, кто должен определять упомянутый в предложении Борданса "вымысел".

Янис Борданс предлагает дополнить Уголовный закон новой статьей "Распространение ложных новостей и вымысла". Первая часть предложения предусматривает, что за серьезное нарушение общественного порядка при помощи распространения заведомо ложных сведений или вымысла в ущерб спокойствию лиц, учреждений, предприятий или организаций, виновного нужно наказать лишением свободы на срок до трех лет, или кратковременным лишением свободы, или общественными работами, или штрафом, или пробационным надзором на срок до трех лет.

В том случае, если это правонарушение имело тяжкие последствия, в качестве наказания может быть назначено лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, общественные работы или штраф.

В случае совершения правонарушения с использованием автоматизированной системы обработки данных или причинения значительного вреда виновного предлагают наказывать

лишением свободы на срок до четырех лет, либо временным лишением свободы, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом, либо пробационным надзором.