Министра сообщения беспокоят машины с российскими и белорусскими номерами

Министр сообщения Янис Витенбергс встретился с руководством Дирекции безопасности дорожного движения, чтобы обсудить вопрос о контроле над автомобилями с зарегистрированными в России госномерами.

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В Министерстве указали, что, хотя точных данных в их распоряжении пока нет, видно, что с началом войны в Украине в Латвии значительно увеличилось количество автомобилей с российскими и белорусскими номерами. При этом в латвийских базах данных нет никакой информации о транспортных средствах с номерами этих стран, поэтому наложить штрафы на этих водителей, как и осуществить другие виды контроля, не представляется возможным.

Витенбергс заявил, что подобную ситуацию нельзя считать нормальной и потребовал в срочном порядке искать решение.

"Автомобили с российскими и белорусскими номерными знаками в настоящее время могут свободно передвигаться по территории Латвии, совершать различные нарушения, в том числе игнорировать правила дорожного движения, не оплачивать парковочные места или управлять транспортными средствами, техническое состояние которых создает опасность для других участников дорожного движения. Наши нормативные акты предусматривают за это штрафы, но в реальности взыскать их невозможно", — пояснил глава Минсообщения.

В то же время он отметил, что его министерство не может изменить подобную ситуацию без содействия МВД и Министерства юстиции. В ближайшее время Витенбергс планирует провести переговоры с представителями этих министерств.