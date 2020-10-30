Министру здравоохранения Илзе Винькеле поступили угрозы физической расправы

Министр здравоохранения Илзе Винкеле пожаловалась, что какой-то парень в Facebook угрожал ей убийством. Новости об угрозе будут переданы в Государственную полицию, сообщила Винькеле порталу Delfi.

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По словам Винькеле, в пятницу, 30 октября, ей пришло сообщение в Facebook, в котором какой-то парень написал, что ее застрелят.

"Когда ответила, что сообщу в полицию, он это сообщение удалил, — рассказала порталу Delfi Винькеле, добавив, что в этот же день получила еще одну угрозу от человека, который обещал рассправиться с ее семьей.

В профиле молодого человека, угрожавшего министру убийством, говорится, что он проживает в Смилтене и служит капралом в Яунсардзе.

"Вы можете думать о чиновнике что угодно. Если система ценностей позволяет, можете даже ругать и клеветать. Но ни при каких обстоятельствах я не потерплю угроз о физической расправе в адрес себя и своей семьи. Это послание всем героям Facebook", — сказала министр.

Государственная полиция у себя в "Твиттере" сообщила, что проверит эти сообщения с угрозами.