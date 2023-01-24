Минобразования запросило у Даугавпилсского университета объяснения по делу о возможном хищении 600 тысяч евро

Министерство образования и науки Латвии запросило у Даугавпилсского университета объяснения в связи с начатым уголовным делом о возможном хищении средств структурного фонда Европейского Союза (ЕС).

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Во вторник, 24 января, в связи с начатым уголовным процессом в Министерстве образования прошло совещание руководства.

Минобразования подчеркивает, что ни в одном латвийском образовательном или научном учреждении не допускается мошенничество с фондами ЕС. В случае с Даугавпилсским университетом такой случай означает недостаточный надзор со стороны совета университета, так как его задача, согласно Закону об университетах — следить за эффективной работой системы внутреннего контроля и управления рисками.

Министерство образования и культуры обратилось к Совету Даугавпилсского университета с просьбой немедленно дать разъяснения.

По неофициальной информации, полиция задержала члена совета университета, заместителя ректора по вопросам развития Яниса Кудиньша, сообщает даугавпилсский информационный портал Gorod.lv.

Ранее сообщалось, что Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями при содействии Европейской прокуратуры провели процессуальные действия в Даугавпилсском университете.

Проверка начата в рамках начатого ранее уголовного процесса о возможном мошенничестве со средствами Социального фонда Евросоюза. Речь идет о сумме около 600 000 евро.

По предварительным данным, подозреваемыми по этому делу проходят несколько человек, в том числе и одно высокопоставленное должностное лицо этого высшего учебного заведения. Полиция подозревает их в крупном мошенничестве, связанном с искусственном завышении стоимости государственных закупок.

У следствия есть основания предполагать, что, возможно, частично эти средства перенаправлялись компаниям, работающим в других странах.

В интересах следствия полиция пока воздерживается от комментариев.

Представитель Даугавпилсского университета Ольга Мицкевич сообщила агентству LЕТА, что у учебного заведения нет официальной информации о возбуждении уголовного дела Европейской прокуратурой.