Минувшей ночью из пожара в Риге спасен человек
Foto: LETA

В Риге минувшей ночью из пожара спасен человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Ночью спасатели выехали на вызов в Риге, где в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома сработал детектор дыма - в помещении горела еда. Из задымленной квартиры пожарные спасли мужчину и передали его медикам.

ГПСС напоминает, что как квартиры, так и частные дома должны быть оборудованы датчиками дыма, а в частных домах дополнительно должен быть установлен огнетушитель.

Ночью в ГПСС поступила информация о том, что в Плявиняс горит одноэтажное производственное здание. Прибыв на место, пожарные выяснили, что у здания ангарного типа горит межэтажное перекрытие, производственное оборудование и уголь на площади 150 квадратных метров. К работам по тушению были привлечены сотрудники объекта и техника.

В свою очередь в понедельник утром был получен вызов в Серенскую волость Айзкраукльского края, где горело одноэтажное заброшенное здание площадью 130 квадратных метров. Через несколько часов пожар с высокой степенью опасности был ликвидирован.

За минувшие сутки в ГПСС поступило 48 вызовов- 12 на тушение пожаров, 31 - на спасательные работы, а пять вызовов оказались ложными.

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LETA

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LETA
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