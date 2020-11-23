Минюст: в Латвии действуют более 1160 религиозных общин и приходов

По информации Министерства юстиции Латвии, в 2019 году на территории Латвии действовало 1 163 религиозных организации, прихода или общины.

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Как отмечает "Благовест-инфо", в 2019 году на территории Латвии действовали 287 лютеранских общин (в прошлом году — 292), 278 католических (годом ранее — столько же), 128 православных (годом ранее — 125), 74 староверческих (годом ранее — 71), 94 баптистских (годом ранее — 99), 56 пятидесятнических, 51 адвентистов Седьмого дня, 3 мусульманских (в прошлом году — 15) и 5 иудаистских (в прошлом году — 12).

Также в прошлом году в Латвии действовали 11 вайшнавских общин, 11 новоапостольских, 37 общин христиан веры евангельской, 19 общин церкви "Новое поколение", 4 буддистских общины, 11 языческих (диевтури), а также 30 общин организации "Свидетели Иеговы".

Кроме того, в прошлом году в Латвии вели свою деятельность 4 общины мормонов, 3 реформаторских общины, 12 общин евангельских христиан, 2 англиканских общины, 2 апостольских общины, 2 индуистских общины, одна община "Армии спасения", одна община виссарионовцев и др.