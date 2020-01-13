Мистическое нападение: в квартиру на Бривибас гатве ввалились люди в масках и, ничего не взяв, скрылись

Необычный случай зафиксировали рижские полицейские на минувшей неделе: в одну из квартир на Бривибас гатве вломились люди в черных масках. Со слов жильцов, они обыскали квартиру и, ничего не взяв, скрылись.

Как отмечает Degpunktā, сигнал на пульт дежурного поступил около 09.00: заявители сообщили, что в одну из квартир на первом этаже затащили женщину. На место происшествия направили два полицейских экипажа. Двери стражам порядка открыл мужчина, который сообщил, что женщина, с которой они знакомы, находится в квартире. Первоначальная информация заявителей не подтвердилась.

Однако жильцы рассказали, что к ним недавно ввалились двое говорящих по-русски незнакомцев в черных масках. Мужчина пояснил, что его толкнули и ударили. Правда, потерпевшие отказались, чтобы в это дело вмешивались полиция и медики.

По делу ведется проверка, чтобы установить, кто были люди в масках и что они делали в чужом доме.