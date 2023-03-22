Многодетного отца убили возле магазина на глазах у ребенка
Foto: LETA

Многолетние конфликты между двумя мужчинами в Мазсалаце закончились трагедией. Во время очередной стычки один из них схватился за металлическую палку, а второй — вытащил нож. Итог схватки: тело убитого 33-летнего мужчины, отца шестерых детей обнаружили у входа в магазин Top!. Рядом стоял пасынок, который пытался вызвать скорую и полицию, сообщает передача Degpunktā.

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16 марта многодетный отец отмечал День имени. В доме был накрыт праздничный стол, гости принесли торт. Все ждали, когда 33 -летний мужчина придет домой.

Однако, вместо того чтобы идти к родным, мужчина сказал, что у него "дела в центре города". Он взял металлическую палку и отправился в магазин с целью встретить и, наконец, проучить знакомого, с которым у него были давние конфликты. Происходящее разворачивалось на глазах у 12-летнего пасынка мужчины, которого тот зачем-то позвал с собой. Мальчик до сих пор не пришел в себя от увиденного.

Учитывая, что погибший, первый напал на оппонента, полиция начала уголовный процесс по статье — убийство, совершенное, превышая границы необходимой самозащиты. То есть подозреваемый выхватил нож, чтоб отбиться от нападавшего. Данная статья предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

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