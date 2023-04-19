Могут ужесточить наказание за игнорирование решения суда о защите от насилия

После произошедшего в Екабпилсском крае жестокого убийства женщины мужчиной, который долгое время ее терроризировал, игнорируя судебное решение, запрещающее приближаться к жертве, МВД может предложить ужесточить наказание за неисполнение постановления о защите от насилия. Об этом агентству LETA рассказал госсекретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Министерство будет ждать, когда полиция проведет оценку действий полицейских в Екабпилсском крае и выяснит, была ли полноценная коммуникация со всеми вовлеченными сторонами — муниципальной социальной службой, судом, муниципальной полицией. Также министерство ждет от полиции предложения, как своевременно предотвращать насилие в семьях и не допустить повторения подобных преступлений.

Сейчас уголовный закон за неисполнение постановления о защите от насилия наказывает кратковременным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или денежным штрафом. Как отмечает Трофимов, возможно, стоит подумать об ужесточении наказания за неоднократное нарушение решения суда. Он напомнил, что против убийцы было заведено несколько уголовных процессов за это нарушение, но этого было мало, чтобы предотвратить трагедию.

Как сообщалось, Государственная полиция разыскивает 53-летнего Леона Русиньша по делу об убийстве его бывшей супруги, сотрудницы Центра профилактики и контроля заболеваний, совершенном в Екабпилсском районе. Русиньш преследовал и терроризировал женщину долго — больше года. Женщина отчаянно пыталась разорвать отношения с мужчиной, но террор продолжался — поступали сотни звонков и сообщений, мужчина поджигал двери.

Коллега погибшей рассказал программе, что как сама женщина, так и ее родственники, соседи и коллеги неоднократно и длительное время обращались в полицию, которая первоначально наложила на мужчину штраф в размере 250 евро за мелкое хулиганство. Мужчину это сильно не смутило, и террор продолжился, также начались угрозы. Русиньш также притеснял коллег покойной, которые в настоящее время боятся покидать свои дома, опасаясь за свою безопасность.

На месте работы убитой подтвердили, что Русиньш терроризировал и парализовал работу учреждения не менее полугода. "В течение последних шести месяцев от конкретного лица было получено бесчисленное количество грубых звонков, текстовых сообщений и электронных писем с различными угрозами. Иногда было до 1000 звонков в день", — сообщила представитель учреждения Илзе Арая.

В воскресенье на прошлой неделе угроза осуществилась — мужчина напал на женщину и нанес ей ножевые ранения на глазах у ее ребенка и матери.

В полиции отметили, что в отношении объявленного в розыск 53-летнего Леона Русиньша ранее было начато 19 уголовных процессов, 18 из которых — неисполнение постановления о защите от насилия (ч. 1 ст. 168 УЗ Латвии — Злостное неисполнение постановления о защите от насилия — наказывается кратковременным лишением свободы, или принудительными работами, или штрафом).

Человек был арестован и приговорен к временному лишению свободы. Закон предусматривает, что за данное правонарушение лицо может быть подвергнуто временному лишению свободы на срок от 15 дней до трех месяцев, что определяется судом.

От мужчины по решению суда требовалось пройти курс социальной реабилитации для снижения уровня насилия, что он не выполнил. Также по фактам правонарушений лица возбуждено несколько дел об административных правонарушениях, наложены штрафы.