Могут закрыть на неделю: полиция начинает строже следить за магазинами

В первые дни после введения новых правил торговли Госполиция применяла в отношении торговцев, не соблюдающих нововведения, лишь меры превентивного характера. Об этом сообщил начальник Главного управления полиции порядка Нормундс Крапсис.

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Он отметил, что в первые дня после введения новых правил полиция сконцентрировала большую часть своих ресурсов и провела много проверок. Всего за это время было проведено 1268 проверок. Начато 19 делопроизводств, а также вынесено 225 предупреждений.

Большая часть нарушений связана с тем, что посетители не использовали в магазинах маски для лица, использовали их неправильно, а также не соблюдали дистанцию. Торговцы, в основном, эти требования соблюдали.

"Разумеется, наказание не является самоцелью. Госполиция как и большая часть общества хочет, чтобы эти требования соблюдались, а также, чтобы не было эпидемиологических рисков", — подчеркнул Крапсис, призвав торговцев не откладывать с выполнением необходимых требований.

Глава Полиции порядка также напомнил, что за нарушение требований эпидемиологической безопасности при оказании коммерческих услуг, если в точках продаж не была введена система внутреннего контроля за внедрением мер эпидемиологической безопасности, Госполиция или муниципальная полиция могут принять решение о закрытии объекта для посетителей на срок до семи дней.