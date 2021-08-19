Молдаване занимались в Латвии производством контрафактных сигарет
Foto: F64

Начатое этим летом уголовное дело против четырех участников организованной группы, подозреваемых в производстве контрафактных сигарет, направлено в прокуратуру для начала уголовного преследования.

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Трое граждан Молдовы и один житель Латвии были задержаны 29 июня в волости Гришкану, Резекненский край. Подозреваемые занимались производством контрафактных сигарет Richman в крупных объемах. Сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили и изъяли более 294 597 сигарет без акцизных марок и примерно 690 килограммов измельченных листьев табака.

За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

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