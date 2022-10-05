Молдова: пограничники задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Латвии

По информации Пограничной полиции Молдовы, 3 октября на контрольно-пропускном пункте Паланка (молдавско-украинская граница) был задержан разыскиваемый Интерполом 60-летний гражданин Латвии.
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На КПП латвиец приехал за рулем своего личного автомобиля. После установления личности оказалось, что мужчину разыскивает Интерпол за мошенничество.
До экстрадиции в Латвию задержанный помещен в одну из тюрем Кишенева.
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