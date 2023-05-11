Молодой человек обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней на выпускном

Прокуратура передала в Земгальский районный суд в Бауске уголовное дело против молодого человека за изнасилование несовершеннолетней девушки на выпускном балу.

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Молодой человек обвиняется в изнасиловании своей знакомой — несовершеннолетней девушки — и насильственных действиях сексуального характера, сообщили в прокуратуре.

Из обвинительного заключения следует, что в одну из ночей в июне 2020 года, после распития алкогольных напитков вместе с потерпевшей и другими своими знакомыми во время празднования выпускного бала, зная, что девушка является несовершеннолетней, и воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей в связи с ее сильным алкогольным опьянением, обвиняемый удовлетворил свое половое влечение и вступил с ней в половую связь.

На следующее утро, несмотря на то, что потерпевшая оказала сопротивление действиям обвиняемого, он применил к девушке действия сексуального характера, удовлетворив свое половое желание неестественным способом.

В результате противоправных действий обвиняемого потерпевшей были причинены физическая боль и психологические страдания, а также нарушена ее половая неприкосновенность.

За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения или лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.