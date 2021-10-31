Молодые люди пробрались в подвалы больницы Гайльэзерс
Foto: LETA

Молодые люди пробрались в подвальные помещения больницы Гайльэзерс. И, судя по фотографиям, которые они сами же выложили в Instagram, получили доступ к архиву с медицинскими карточками. В больнице о происшествии узнали от журналистов. Делом теперь займётся полиция, пишет Rus.Lsm.lv.

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Трое молодых людей, судя по фото в Instagram, пробрались в подвал Рижской Восточной клинической университетской больницы. Погуляли, и, похоже, изучили медицинские карточки, которые там хранятся. В больнице о происшествии узнали от журналистов. Впрочем, говорят, это не первый случай.

"Они обычно попадают по вентиляционным шахтам. Мы уже много раз обращались в полицию, но полиция постоянно их отпускает на свободу. Это те, кто лазит по заброшенным зданиям. Это хулиганство. Мы будем обращаться в полицию. Мы всё время обращаемся, такие случаи уже были", — рассказала Илга Намниеце, представитель Рижской Восточной клинической университетской больницы.

В полиции, куда обратилась больница, подтвердили — этот случай зафиксирован и будет рассмотрен. Что может грозить нарушителям, пока не ясно. Также неизвестно, какие именно данные хранятся в этом архиве — в больнице на этот вопрос ответить не смогли.

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