Морские расследования на месте крушения парома "Эстония" начнутся 19 июля

Эстонский центр по расследованию безопасности (OJK) и Шведское агентство по расследованию происшествий (SHK) совместно с финскими властями с 19 июля проведут морские расследования на месте крушения парома "Эстония".

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Планируется взять различные образцы, снять автомобильную палубу и поднять со дна моря носовую аппарель парома "Эстония".

Контрактным партнером по морским работам является норвежская компания Reach Subsea AS, исследования проводятся с научно-исследовательским судном Viking Reach под норвежским флагом. Подводные исследования проводятся с помощью подводных роботов, к обломкам парома "Эстония" водолазы погружаться не будут.

В исследованиях участвуют представители эстонских и шведских учреждений по расследованию безопасности. В качестве наблюдателей сопровождают два представителя выживших при крушении парома "Эстония" — Антс Мадар из Эстонии и Рольф Серман из Швеции.

Исследовательское судно Viking Reach выйдет из порта Карлскруна в Швеции 18 июля и 19 июля прибудет к месту крушения парома "Эстония". Морские работы с поездками по направлениям длятся 7-8 дней в зависимости от погодных условий.

Целью осмотра автопалубы является получение наилучшего представления о ее состоянии, в том числе характера деформации дверей, вентиляционных отверстий и люков машинного отделения.

После завершения морских работ и подъема носовой аппарели парома "Эстония" со дна моря научно-исследовательское судно Viking Reach отправится в Эстонию, чтобы доставить носовую аппарель в Южный порт Палдиски.

В Эстонии рампу тщательно изучают. В ходе исследований в 2021 году выяснилось, что носовая аппарель больше не крепится к корпусу корабля, поэтому оказалось возможным поднять аппарель со дна моря.

Центр расследований безопасности (OJK) инициировал предварительную оценку 2 октября 2020 года на основании видеоматериала, опубликованного Monster Media Group Limited в сентябре того же года, на котором видна дыра в правом борту крушения парома "Эстония". OJK обратилась за помощью к коллегам в Швеции (SHK) и Финляндии (SIAF) для проведения предварительной оценки.