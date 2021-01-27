Морские силы Латвии эвакуировали с судна LADY SEMA человека

Вечером 26 января Центр координации поисковых и спасательных операций на море Службы береговой охраны Морских сил Латвии получил информацию от агента компании SIA Compass Transit о том, что на борту судна LADY SEMA, находящегося на рейде Рижского порта, одному человеку стало плохо и ему требуется медицинская эвакуация.

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Информацию незамедлительно передали экипажу патрульного катера

KA-07 Ausma, который срочно направился в указанный квадрат для эвакуации заболевшего.

Мужчину доставили на причал Морских сил в Даугавгриве, а оттуда бригада Службы неотложной медицинской помощи отвезла его в Университетскую клиническую больницу Паула Страдиня.