Морские силы Латвии эвакуировали с судна LADY SEMA человека
Foto: Aizsardzības ministrija

Вечером 26 января Центр координации поисковых и спасательных операций на море Службы береговой охраны Морских сил Латвии получил информацию от агента компании SIA Compass Transit о том, что на борту судна LADY SEMA, находящегося на рейде Рижского порта, одному человеку стало плохо и ему требуется медицинская эвакуация.

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Информацию незамедлительно передали экипажу патрульного катера
KA-07 Ausma, который срочно направился в указанный квадрат для эвакуации заболевшего.

Мужчину доставили на причал Морских сил в Даугавгриве, а оттуда бригада Службы неотложной медицинской помощи отвезла его в Университетскую клиническую больницу Паула Страдиня.

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