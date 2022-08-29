Морские силы Латвии искали недалеко от берегов Риги упавшего за борт моряка

В минувшее воскресенье, в 12.50, в Центр координации поисковых и спасательных операций на море Службы береговой охраны Морских сил Латвии поступила информация с рыболовного судна Varita, где во время траления за борт выпал член экипажа. В этой связи судно, которое находилось недалеко от Риги, запросило помощь в поиске и спасении человека.

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К месту ЧП незамедлительно был направлен катер береговой охраны KA-08 Saule, а затем к нему присоединилось и судно Патрульной эскадры A — 90 Varonis.

Оба судна приступили к поисковым работам на большой территории. К 19.55 найти упавшего в море члена экипажа рыболовного судна так и не удалось.