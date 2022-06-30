Мошенница "похоронила" мать, чтобы получить у работодателя пособие и выходной
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Женщину приговорили к общественным работам за мошенничество при получении пособия и права на оплачиваемый отпуск в связи со смертью близкого человека.

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Как сообщили в пресс-центре прокуратуры, Рижская Северная прокуратура завершила уголовное производство в отношении лица, путем обмана получившего от работодателя пособие и право на оплаченный выходной, выделяемые в случае смерти близкого члена семьи.

Согласно материалам дела, работница представила отделу кадров предприятия свидетельство о смерти и заявление о предоставлении пособия и оплачиваемого отпуска, заявив, что умершей является ее мать.

Работодатель поверил женщине и выполнил все предусмотренные законом обязательства, выплатив ей деньги и предоставив выходной.

Когда обман раскрылся, к делу подключились правоохранительные органы. Обвиняемая признала свою вину в содеянном и раскаялась в содеянном. Решением прокурора ей назначено наказание в виде 100 часов общественных работ.

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