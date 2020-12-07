Мошенница, предлагавшая маски и дезинфекторы, получила тюремный срок
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Суд первой инстанции приговорил к реальному лишению свободы мошенницу, которая обманывала жителей, предлагая им защитные маски и средства дезинфекции. В результате ее действий пострадали 48 человек.

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Ранее уже сообщалось, что мошенница создала в социальной сети Facebook профили на выдуманные имена Andris Paskovs, Aija Aija, Aija Askova и Aija Paskova, а затем предлагала приобрести защитные маски или средства дезинфекции.

За товар нужно было рассчитываться, переводя деньги на счета: LV31LPNS0005703552531 и LV14RIKO0001050725581. Мошенница сообщала, что сразу же после получения денег отправит заказ через пакомат. Однако, получив деньги, она переставала выходить на связь.

Уже 27 марта полиция начала уголовный процесс, а в скором рмени подозреваемую 1989 г.р. задержали. Установлено, что женщина ранее уже была судима за имущественные преступления.

Как отмечают в пресс-центре Госполиции, мошенница скрывалась от органов правопорядка, меняя имена и образ. В частности, использовала парики.
Суд приговорил обвиняемую к 1 году и 4 месяцам тюремного заключения. В течение десяти дней приговор можно обжаловать в Рижском окружном суде.

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LETA

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LETA
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