Мошенница с Facebook "продавала" детские вещи и продукты питания
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Рижская Восточная прокуратура направила в суд материалы дела о мошенничестве с помощью социальных сетей. В рамках дела предъявлены обвинения женщине, на счету которой 17 случаев мошенничества в небольших размерах.

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Согласно обвинительному заключению, действуя в корыстных целях, обвиняемая решила завладеть чужим имуществом путем обмана, то есть совершить мошенничество.

В период с декабря 2020 по апрель 2021 года, используя вымышленные имена, она размещала в сети Facebook объявления о продаже различных предметов ухода за детьми, продуктов питания и средств гигиены, зная при этом, что не будет продавать эти товары, поскольку у нее их нет.

В прокуратуре пояснили, что женщина ранее уже была судима за аналогичные преступления. Обвиняемая полностью признала свою вину во всех инкриминируемых ей преступлениях. Дело будет рассмотрено в суде Видземского предместья Риги.

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