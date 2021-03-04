Мошенничество и финансовые пирамиды: полиция разослала письма потенциальным жертвам

Отдел по борьбе с киберпреступлениями Главного управления Криминальной полиции предупреждает жителей Латвии о том, что снова активизировались мошенники, предлагающие инвестировать деньги в сомнительные интернет-платформы.

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Госполиция при содействии Европола выявила около 1500 потенциальных жертв сетевых мошенников и разослала им информативное письмо с указаниями, как действовать, если к ним обратились злоумышленники.

Государственная полиция предупреждает — будьте осторожны при телефонных звонках от неизвестных лиц, которые называют себя "финансовыми брокерами" или "финансовыми специалистами" различных компаний.

Мошенники называют себя эрудированными "финансовыми специалистами", предлагая помощь и поддержку на протяжении всего инвестиционного процесса;

Если человек отказывается от общения, мошенники становятся настойчивыми и даже грубыми;

В основном мошенники говорят по-русски. Пытаясь начать общение на латышском языке, "брокеры" признаются, что не говорят по-латышски. Однако нельзя исключать возможность того, что в будущем мошенники смогут общаться на других языках.

При общении с людьми, которые согласились инвестировать в сомнительные виртуальные платформы, "финансовые специалисты" используют телефонные номера, зарегистрированные в различных странах, таких как Латвия, Литва, Эстония, Португалия, Италия, Австрия, Франция, Бельгия, Англия, Германия, Румыния, в Нидерландах и других странах;

Изначально общение с мошенниками происходит по телефону, но позже, когда потенциальные инвесторы соглашаются на предложение, общение продолжается через приложение Skype;

Стоит отметить, что мошенники убеждают людей начать инвестиционную деятельность с использованием различных виртуальных интернет-платформ, не зарегистрированных в Латвии.

До сих пор фиксированные платформы и их названия содержали следующие слова:

***gfbroker.***; ***alegramarkets.***; ***market-invest.***; ***maximarkets.***; ***mmglobal.***; ***everest.***; ***everest-trade***; ***gmoption.***; ***Capital Citadel FX***; ***Citadel Forex***; ***Go Capital FX***; ***CT — Trade***; ***Delloy Trade***; ***Glenmore Investment***; ***Trade.Rock-Finance***; ***Rock Capital Market***; ***Fx-dealer***; ***24option***; ***Fxnobels***; ***Fxgtrade***; ***Stock trade market***; ***Markets-invest***; ***alphacapital*** и т.д.

Однако стоит учесть, что появляются и платформы с новыми названиями.

С помощью "финансовых специалистов" потенциальные жертвы создают текущие счета на своих компьютерах на виртуальных интернет-площадках и начинают инвестировать. Мошенники также могут запросить установку программного обеспечения на компьютерах, например TeamViewer QuickSupport, AnyDesk и т. Д., Это позволяет мошенникам удаленно подключаться к компьютеру жертвы, обманным путем работая с учетными записями и платежными средствами жертвы.

Лица, согласившиеся участвовать в сомнительных финансовых операциях в Интернете и осуществлять различные финансовые операции, переводят различные суммы денег несколькими платежами, как правило, в десятках тысяч евро. Продолжая общаться с "финансовыми специалистами", а также следуя их советам, инвесторы продолжают заниматься разнообразной финансовой деятельностью — покупать и продавать различные акции, а также заниматься другой финдеятельностью, которая, как правило, создает впечатление, что люди получают от них прибыль.

В Госполиции призывают помнить, что мошеннические виртуальные платформы созданы для того, чтобы дать потенциальной жертве иллюзию того, что их вложения выгодны и что все идет именно так, как обещали "финансовые эксперты".

Мошенники также часто убеждают своих жертв оформить максимальную сумму у компаний, предоставляющих быстрые крдиты, под тем предлогом, что это необходимо для улучшения кредитного рейтинга жертв, и что они могут получить назад максимально возможную сумму. После получения кредитов выданная сумма направляется на счета, выбранные мошенниками.

Госполиция продолжает расследование этих дел. Есть обоснованные подозрения, что такая схема отмывания денег осуществляется организованной группой лиц из-за границы, и установлено, что такие преступления совершались не только в Латвии, но и в соседних странах.