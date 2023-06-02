Мошенничество и отмывание денег в Rīgas karte: дело передано в суд

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении бывших членов правления Rīgas karte (дочерней компании Rīgas satiksme) Павла Туловского и Александра Брандавса, а также главы правления пиар-агентства Baltijas komunikāciju centrs Гинта Федерса.

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"Физическое лицо обвиняется в мошенничестве и отмывании денежных средств, а два члена правления дочерней компании рижского самоуправления — в бездействии государственного должностного лица и превышении служебных полномочий", — цитирует агентство LETA сообщение прокуратуры.

Согласно материалам следствия, между Rīgas karte и юридическим лицом был заключен ряд договоров на оказание услуг по связям с общественностью.

Представитель юрлица представил компании документы, подтверждающие исполнение договоров, зная, что заказанные пиар-услуги фактически не были выполнены, либо были выполнены не в интересах конкретьного предприятия.

Член правления Rīgas karte, ответственный за надзор и контроль за исполнением договоров предприятия, не выполнил своих обязанностей и утвердил представленные счета. В результате компания выплатила за не полученную услугу 43 076 евро.

Второму члену правления Rīgas karte предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Также установлено, что обвиняемое физическое лицо использовало полученные от Rīgas karte средства на строительства частного дома. Таким образом были легализованы денежные средства в размере 25 000 евро.

Уголовное дело передано в суд по экономическим делам.