Мошенничество в социальных сетях: самые распространенные схемы

Эксперт Luminor по предотвращению мошенничества Анрийс Шмитс рассказывает, какие виды мошенничества сейчас распространены в социальных сетях, и делится советами о том, как не попасться на уловки мошенников.

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Социальные сети являются благоприятной средой для мошенников, где можно создавать фальшивые профили и с помощью направленной рекламы охватывать соответствующую аудиторию по возрасту, уровню доходов, истории покупок или просмотров. По этой причине в прошлом году социальные сети стали одной из самых прибыльных платформ, где мошенники находят своих жертв.

Наблюдения показывают, что чаще всего жертвами мошенников становятся люди в возрасте 18–39 лет, то есть самые активные пользователи соцсетей. Жертвы финансового мошенничества попадаются на, казалось бы, невинные рекламы или публикации или получают письма, призывающие совершить какие-либо действия.

Онлайн-покупки, конкурсы и романтика — самые распространенные схемы

Мошенники особенно активны в Facebook и Instagram, где осуществляются не только торговые схемы, но и схемы любовного мошенничества, которые также популярны в Tinder.

На Facebook мошенники часто используют группы для торговли, продавая или покупая различные товары. Мошенники обычно размещают товар по низкой цене, получают за него деньги, но не отправляют товар. Также честные продавцы часто сталкиваются с фиктивными покупателями, которые предлагают приобрести у них товар с помощью поддельных услуг курьерских служб (DHL, Omniva и т. д.). Мошенники предлагают продавцам открыть ссылки с символикой данных компаний и ввести свои данные, после чего со счета продавца выманиваются деньги.

Одна из самых популярных схем мошенничества в Instagram также связана с торговлей. Мошенники зачастую создают фиктивные магазины в Instagram: выставляют несколько красивых фотографий товаров, покупают фальшивых подписчиков и размещают предложение о "супер-акции", которое заставляет жертв попасться на крючок и перечислить деньги или ввести и передать свои данные мошенникам, которые затем могут получить доступ к банковским счетам жертвы и снять деньги.

Еще одна широко распространенная схема мошенничества как в Instagram, так и Facebook связана с публикациями о различных конкурсах или выигрышах. Мошенники пользуются этим для имитации профилей организаторов конкурса и отправляют поддельные уведомления о выигрыше, которые обычно содержат ссылки, где требуется ввести личные данные якобы для получения выигрыша. Как только пользователь вводит свои данные, у него выманиваются деньги.

Также значительно увеличилось количество случаев мошенничества, когда мошенник изначально якобы заводит романтические отношения с жертвой. В данной ситуации пользователи Facebook, Instagram и Tinder получают запрос на дружбу от незнакомца. По мере развития общения все заканчивается просьбой о переводе денег на какие-либо срочные и неотложные нужды. На этот вид мошенничества чаще всего попадаются женщины.

Новая схема — мошенники в TikTok

Платформа TikTok очень популярна среди молодежи, и в настоящее время в этой социальной сети также были выявлены схемы мошенничества, которые "набирают обороты". Для многих TikTok является источником прибыли, так как достаточно популярные аккаунты могут получать рекламные предложения, плату за просмотры и другие материальные блага.

Одной из схем являются фиктивные сервисы по улучшению аккаунта в TikTok — пользователям предлагается услуга, которая поможет набрать больше подписчиков. В действительности, как только жертва переводит деньги за услугу, мошенник исчезает со всеми деньгами и не выполняет обещанного.

Другой подобной схемой является снятие так называемого "Shadowban" или теневого бана для пользователя. Теневой бан — это система TikTok, которая ограничивает активность аккаунта в случаях, если он содержит нежелательный контент или имеет плохую репутацию.

В таких случаях появляется человек, который начинает рассказывать пользователю с небольшим количеством подписчиков, что его аккаунт не набирает обороты из-за того, что платформа TikTok или недоброжелатели поставили теневой бан, который мешает ему набирать просмотры и пользователей. Мошенник утверждает, что может снять этот бан с помощью специальной программы, но это будет стоить денег, которые впоследствии выманиваются и не возвращаются.

Что делать, чтобы обнаружить попытку мошенничества?

Как указывает эксперт Luminor, попытку мошенничества легче обнаружить, если вы обсудите ситуацию с семьей или друзьями, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия — любая консультация с людьми, которым вы доверяете, может помочь вам своевременно защитить ваши средства от рук мошенников.

Принимая решение о более дорогой покупке, ни в коем случае не следует спешить, особенно если реклама требует от вас немедленных действий. Рекомендуется не поддаваться сиюминутному импульсу и дважды подумать над предложением, чтобы таким образом избежать попадания в сети мошенников.

Для защиты от мошенничества Анрийс Шмитс советует использовать возможности, предоставляемые социальными сетями, например, ограничить круг людей, которые могут видеть ваши записи в социальных сетях, и полностью отказаться от реклам, если такая возможность предлагается.

"Даже если вы получили в соцсетях просьбу о переводе денег от знакомого человека, перед осуществлением перевода необходимо проверить достоверность информации, например, позвонив ему, поскольку его аккаунт в социальной сети может быть взломан или подделан. В свою очередь, перед совершением покупки важно убедиться в существовании компании, проверив регистрационные данные, существование адреса и номера телефона", — рассказывает эксперт банка.