Мошенницы выманили у женщины 2000 евро на магический ритуал

Полиция разыскивает двух женщин, которые выманили у жительницы Елгавы 2000 евро на магический ритуал.

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5 ноября на улице Узварас в Елгаве две женщины заговорили с еще одной, пожилой. У нее были проблемы со здоровьем, и мошенницы пообещали помочь ей, проведя магический ритуал.

Она впустила их к себе в дом, где они проверили ритуал, и выманили у пострадавшей 2000 евро. У полиции есть запись с камер наблюдения, где видны подозреваемые.

Опознавших женщин на видео полиция просит звонить по телефону 110 или писать на электронную почту andris.vakis@zemgale.vp.gov.lv.