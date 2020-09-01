Мошенник получил миллионы из еврофондов на переработку свиной мочи и имитировал деятельность

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому некий предприниматель обвиняется в мошенничестве со средствами еврофондов и легализации 1,4 миллиона евро, сообщает прокуратура.

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Обвиняемый был единственным членом правления некоего предприятия, которое заключило в 2010 году с Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) договор о производстве карбамида (мочевины) и азотно-фосфорно-калийных удобрений из продуктов жизнедеятельности содержащихся в хлеву животных. На это он пытался получить 4 105 381 евро из еврофондов и часть суммы получил.

Мужчина организовал цепочку фиктивных сделок, искусственно удорожив расходы проекта, имитировал хозяйственную деятельность и использовал неправильно оформленные документы о сделках и оправданных расходах и бухгалтерские документы. Он просил у LIAA 4 105 381 евро, и 2 053 674 евро ему были выплачены. 1 420 000 евро из этой суммы он легализовал.

Дело передано в Рижский суд Видземского предместья. Как агентство LETA выяснило в суде, первое заседание состоится 3 февраля, а обвиняемого зовут Томас Жуковский.

В 2012 году издание Dienas Bizness сообщало, что в Салском крае из свиной мочи собираются производить жидкую мочевину, которую можно использовать для поглощения вредных выбросов. Проект собиралась реализовывать компания Micro Tech Baltic, членом правления которой был Жуковский.

По данным Firmas.lv, эта компания была ликвидирована в 2019 году. В 2016 году полиция арестовала имущество фирмы, а о возможных нарушениях Жуковского в том же году рассказывала передача "Запрещенный прием" на телеканале LTV.