Мошенник представился работником банка и украл у женщины со счета 1000 евро

В минувший четверг доверчивая лиепайчанка стала жертвой интернет-мошенника: она раскрыла ему данные своего счета и лишилась 1000 евро.

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Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции (КРУП), мошенник позвонил своей жертве на телефон и представился банковским работником. Он сообщил женщине, что он заметил подозрительную сделку на ее счете, поэтому запросил данные якобы для отмены сделки. В итоге, потерпевшая предоставила преступнику номер карты, PIN-код и другую информацию.

По делу начат уголовный процесс. Как отмечают в полиции, в течение недели в правоохранительные органы обратились еще две жительницы Лиепаи, которых по аналогичной схеме пытались обмануть мошенники.