Мошенник воспользовался пакоматом и выманил у женщины деньги за несуществующий телефон

Криминальная полиция Талси закончила расследование дела о мошенничестве. Как известно из материалов дела, злоумышленник разместил в интернете объявление о продаже мобильного телефона, а затем обманом выманил у женщины деньги.

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По данным пресс-центра Курземского регионального управления полиции, в конце прошлого года правоохранительные органы получили информацию о том, что некая жительница Цесиса стала жертвой мошенника. В ходе предварительного следствия было установлено, что злоумышленник может быть из Талси.

Также полиция выяснила, что мужчина разместил в интернете объявление о продаже мобильного телефона. На объявление откликнулась женщина, которая перечислила на указанный счет необходимую сумму. Продавец, чтобы доказать, что оставил посылку в пакомате, прислал покупательнице номер (код) для отслеживания.

На самом деле мужчина просто подошел к пакомату, заплатил за доставку, однако телефон в камере пакомата не оставил. Получив номер для отслеживания, он переслал его покупательнице. Не получив посылку, женщина связалась с центром обслуживания клиентов, а затем информация была передана Госполиции.

Известно, что подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения полиции за аналогичные преступления. В частности, он оформил на имя друга три мобильных телефона, а также воспользовался доверием пенсионерки и оформил на нее более 40 кредитов.