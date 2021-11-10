Мошенник заставил друзей и родственников оформить кредиты на 309 000 евро
Foto: DELFI

Государственная полиция просит начать уголовное преследование мужчины, который подозревается в мошенничестве в крупном размере, а также легализации средств, нажитых преступным путем. В период с 2017 по 2019 год подозреваемый обманным путем заставил 43 человека оформить "быстрые кредиты" на сумму около 309 000 евро.

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Уголовный процесс был начат в мае 2019 года. В рамках расследования были получены доказательства того, что подозреваемый с целью улучшить свое финансовое положение, среди знакомых распространил ложную информацию о том, что у него имеются связи с небанковскими кредитными учреждениями и что можно легко заработать. Лицам предлагалось оформить "быстрые кредиты", запросив максимально доступную сумму с большим графиком погашения задолженности. После этого полученные деньги нужно было перечислить на указанные мошенником банковские счета. После этого долги должны были быть погашены, а заемщик должен был получить вознаграждение в размере оформленного займа. Мошенник отправлял своим жертвам поддельные письма, в которых сообщалось, что долг погашен, а вознаграждение они получат через две недели. Однако сроки по разным причинам все время отодвигались.

Так как большинство участников схемы были знакомы с подозреваемым - это были друзья и даже родственники, то сначала никаких подозрений не возникло.

Мошеннику грозит до 12 лет тюрьмы.

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