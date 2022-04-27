Мошенники нашли свою жертву на ss.com и выманили более 4000 евро

По данным пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), в Резекненский участок полиции обратился местный житель, который из-за мошенников лишился крупной суммы.

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Мужчина, ставший жертвой преступников, рассказал, что разместил на портале объявлений www.ss.com информацию по поиску поставщиков строительных материалов. На его объявление откликнулась некая фирма, пообещавшая доставить нужный товар после полной уплаты необходимой суммы.

На счет продавца мужчина перевел более 4000 евро, однако после этого выйти на связь с представителями фирмы не удалось. Полиция начала уголовный процесс.