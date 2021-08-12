Мошенники обобрали католическую общину: со счета увели 5000 евро
Foto: Pixabay

На минувшей неделе жертвой телефонных мошенников стал Олайнский католический приход церкови Непорочного Зачатия Девы Марии, который лишился более 5000 евро. Об этом сообщает ReTV.

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Католическая община попалась в расставленные мошенниками сети неделю назад. Сначала священнику пришло сообщение якобы от Swedbank. А затем сразу же раздался звонок, а звонивший представился сотрудником этого кредитного учреждения.

"И я поверил, дал ему данные, и моя вина в том, что я ему поверил", — рассказал священник Пасьют Марек Мария.

Преступники успели опустошить счет в течение двух часов, пока шло богослужение.

"В голове у меня засело, что надо все проверять, но, поймите, я не слишком опытен в таких делах. Я работал в Белоруссии, Риме, Польше, но никогда не занимался денежными делами, поэтому наивно им доверился", — признался священнослужитель.

В социальной сети Олайнская община уже обратилась с призывом жертвовать пострадавшему от мошенников приходу средства, поскольку церкви необходимо оплатить текущие счета. По делу начат уголовный процесс.

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rus.DELFI.lv

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