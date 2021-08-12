Мошенники обобрали католическую общину: со счета увели 5000 евро

На минувшей неделе жертвой телефонных мошенников стал Олайнский католический приход церкови Непорочного Зачатия Девы Марии, который лишился более 5000 евро. Об этом сообщает ReTV.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Католическая община попалась в расставленные мошенниками сети неделю назад. Сначала священнику пришло сообщение якобы от Swedbank. А затем сразу же раздался звонок, а звонивший представился сотрудником этого кредитного учреждения.

"И я поверил, дал ему данные, и моя вина в том, что я ему поверил", — рассказал священник Пасьют Марек Мария.

Преступники успели опустошить счет в течение двух часов, пока шло богослужение.

"В голове у меня засело, что надо все проверять, но, поймите, я не слишком опытен в таких делах. Я работал в Белоруссии, Риме, Польше, но никогда не занимался денежными делами, поэтому наивно им доверился", — признался священнослужитель.

В социальной сети Олайнская община уже обратилась с призывом жертвовать пострадавшему от мошенников приходу средства, поскольку церкви необходимо оплатить текущие счета. По делу начат уголовный процесс.