Мошенники от имени Eņģeļi pār Latviju рассылают сообщения о сборе пожертвований
Foto: DELFI

В понедельник, 21 декабря, многие жители Латвии получили на телефоны SMS от магазина ss24.lv, в которых призвали принять участие в акции по сбору средств в рамках акции Eņģeļi par Latviju.

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Представитель организаторов акции Алисе Малышко сообщила, что указанный в сообщении номер не связан в благотворительной акцией, а подобная рассылка является мошеннической.

Организация уже обратилась с соответствующим заявлением в Госполицию. Напомним, что акции Eņģeļi par Latviju любой желающий может пожертвовать, позвонив по телефону 90006869, а также посетив домашнюю страницу.

В сообщении, которое рассылают мошенники, указан телефон, который благотворительный проект использовал два года назад.

Согласно данным Lursoft, SIA SS24.lv принадлежит Владимиру Иванову и Сандису Сакапилвису.

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