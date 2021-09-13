Мошенники по-прежнему активны: за девять дней у латвийцев выманили около 261 000 евро
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Несмотря на постоянные предупреждения и призывы Госполиции и банков проявлять бдительность, в период с 4 сентября по 12 сентября включительно стражи порядка получили в целом 56 заявлений о случаях, когда преступники выманивали у людей деньги. В целом в течение девяти дней мошенники украли примерно 261 000 евро.

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Госполиция отмечает, что большая часть населения бдительна и не ведется на призывы мошенников. Однако все чаще у людей обманным путем выманивают личные данные.

Например, в минувшую среду, 8 сентября, сотрудники Юрмальского участка Госполиции получили заявление от женщины, у которой представившиеся сотрудниками банка люди в период с 4 февраля по 5 мая выманили 25 000 евро. В свою очередь 10 сентября работники Огрского участка Госполиции получили заявление от другой пострадавшей: женщина поверила мошенникам и сообщила им данные своего банковского счета, в результате чего со счета пропали 12 950 евро.

11 сентября в Рижский Курземский участок Госполиции поступило заявление от женщины, которая подумала, что ей позвонил сотрудник банка SEB. Звонящий сообщил о подозрительных действиях со счетом женщины и запросил у нее ее личные и банковские данные. В результате со счета женщины списали 25 000 евро.

Госполиция предупреждает, что преступники придумывают все новые способы получения финансовых средств незаконным путем. Стражи порядка призывают жителей не быть слишком доверчивыми, не разглашать свои личные данные и не давать никому доступ к своему банковскому счету, а также не открывать подозрительные ссылки и критически оценивать любую полученную информацию.

В случае, если мошенникам удалось выманить деньги, необходимо связаться со своим банком и написать заявление в Госполицию, напоминают стражи порядка.

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