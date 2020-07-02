Мошенники представляются работниками банка и похищают со счетов деньги

В июне этого года на территории Лудзенского участка полиции зафиксировано четыре случая мошенничества, в результате которых легковерные граждане лишаются денег со своих счетов.

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Преступники действовали по одной и той же схеме: звонили жителям, представлялись банковскими сотрудниками, называя при этом имя, фамилию, персональный код и номер пользователя интернет-банка человека, которому они позвонили.

Затем мошенники сообщали, что возникла некая проблема со счетом клиента, а чтобы ее устранить, необходимо подтвердить подключение к интернет-банку с помощью программы Smart ID. В результате человек лишался всех денег со своего счета.

Полиция начала уголовные процессы и в очередной раз призвала жителей не вестись на уловки преступников.