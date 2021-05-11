Мошенники присвоили недвижимость на сумму более 247 000 евро
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Госполиция просит предъявить обвинение группе лиц, подозреваемых в мошенничестве с 8 объектами недвижимости на сумму 247 700 евро.

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В мае 2014 года было возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества с недвижимостью и подделке документов.

В ходе расследования полиция получила информацию о преступной группе, члены которой после смерти законных владельцев квартир подделывали завещания, предоставляли нотариусу ложную информацию и получали квартиры.

Присяжный нотариус, будучи обманут, оформлял дела о наследстве, в результате группа лиц незаконно приобрела восемь объектов недвижимости. Позднее эти квартиры были проданы третьим лицам.

Имущество, принадлежащее подозреваемым и полученное преступным путем, будет конфисковано для возмещения ущерба потерпевшим, которые были в основном одинокими стариками.

Расследование осложнялось тем фактом, что на момент совершения преступления многих людей уже не было в живых.

30 апреля завершилось расследование по факту мошенничества с семью квартирами и попытки мошенничества с одной квартирой, в результате чего были легализованы средства на сумму 133 498 евро.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для привлечения к ответственности 11 человек.

В свою очередь в марте в отдельное производство было выделено дело о мошенничестве с недвижимостью на сумму 21 000 евро, которое направлено в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования четырех человек.

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LETA

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LETA
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