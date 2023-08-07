Мошенники продолжают рассылать письма якобы от VID с предложением вернуть переплату налогов
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Центр предотвращения киберугроз Cert.lv продолжает получать от жителей сообщения о мошеннических письмах якобы от Службы госдоходов (VID), предлагающей вернуть переплаченные налоги.

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Мошенники присылают "временный пароль", с которым нужно подключиться к созданной мошенниками системе. Якобы для возвращения переплаты жителей просят ввести свои данные интернет-банка и Smart-ID.

Также эту информацию мошенники пытаются получить, отправляя сообщения о якобы запланированном судебном заседании.

Cert.lv напоминает, что всегда нужно проверять как адрес отправителя, так и адрес сайта, который просит ввести данные.

В WhatsApp и, возможно, в других мессенджерах мошенники могут писать от имени знакомых и просят переслать полученный в смс код. Такие просьбы нужно игнорировать и удалять. Коды обычно присылаются, чтобы подтвердить действие в интернете, заказать какую-либо услугу или подключить новое устройство к какому-либо аккаунту.

Возобновились также попытки выманить деньги у людей, разместивших объявление о продаже каких-либо вещей. Мошенники представляются покупателями и говорят, что хотели бы оплатить вещь через посредничество компании по доставке, например, Omniva или DPD. Они высылают ссылку на фишинговый сайт, который просит ввести данные карты якобы для получения платежа, в том числе CVV-код.

Cert.lv напоминает, что для получения платежа не нужно указывать CVV-код, он нужен только для покупок.

Все еще появляются мошеннические рекламные объявления в Facebook, от лица известного в Латвии человека или компании рассказывающие о платформах для инвестиций и обещающие быструю прибыль. При виде таких объявлений следует на них жаловаться администрации Facebook.

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