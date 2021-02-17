Мошенники продолжают вымогать деньги, выдавая себя за DPD Latvija и Omniva Latvija: уже 180 потерпевших
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Госполиция получила уже 180 заявлений от лиц, пострадавших в результате действий мошенников, выдающих себя за DPD Latvija и Omniva Latvija. Злоумышленники на различных торговых платформах в интернете выманивают у своих жертв данные о платежных картах, незаконно используя логотипы двух упомянутых выше предприятий.

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Управление по борьбе с экономическими преступлениями получил уже 150 заявлений от лиц, у которых пытались украсть или украли данные платежных карт при покупках на платформах ss.lv или
reklama.lv. При этом преступники выдавали себя за предприятие DPD Latvija.

Еще 30 заявлений за аналогичные преступления были получены от жертв мошенничества, которых обманывали используя логотип Omniva Latvija.

Также снова возросла активность и телефонных мошенников, которые представляются банковскими сотрудниками и пытаются завладеть номерами пользователя и паролями, с помощью которых просят подтвердить коды аутентификации, например Smart-ID или
PIN. Мошенники почти всегда говорят только на русском языке.

В полиции предупреждают, что если высвечивается латвийский номер, это еще не значит, что вам звонят из Латвии, поскольку мошенники давно научились генерировать телефонные номера.

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LETA

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LETA
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