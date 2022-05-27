Мошенники создали поддельные сайты интернет-банка SEB
Foto: LETA

Мошенники создали поддельные страницы интернет-банка SEB. Об этом агентству LETA сообщили в банке.

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Фальшивые сайты отображаются при вводе поискового запроса seb ibanka в систему Google.

Нужно внимательно проверять адрес страницы, прежде чем вводить свои данные и подтверждать что-либо средствами авторизации, предупреждает начальник службы безопасности SEB Марцис Пелцис.

Самый безопасный способ подключиться к интернет-банку – ввести адрес ibanka.lv или воспользоваться кнопкой "Интернет-банк" на сайте банка www.seb.lv.

Уже сообщалось, что с апреля в Государственную полицию обращались десятки жителей, у которых были похищены деньги посредством поддельного интернет-банка Luminor, сообщили в полиции.

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